Gala di solidarietà per l’Unicef, raccolti 200mila euro. Claudia Conte: da Firenze una risposta straordinaria

Successo per la serata di raccolta fondi a Palazzo Vecchio. L’imprenditrice culturale e attivista: «Un risultato che ci riempie di gioia, c’è bisogno di gesti di solidarietà concreta»

Una grande serata all’insegna della solidarietà. Con gli occhi dei bambini, il Christmas charity event ideato dall’imprenditrice culturale e anchorwoman Claudia Conte fa il pieno di donazioni nel suo debutto fiorentino. La cifra totale raccolta, che servirà a sostenere l’opera preziosa dell’UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight, ha raggiunto i 200mila euro.

«Un risultato straordinario che ci riempie di gioia – sottolinea Claudia Conte (che per l’occasione ha indossato un abito di Alberta Ferretti) –. I gesti di solidarietà non sono mai scontati, dobbiamo ringraziare la generosità dei numerosi partecipanti alla serata e delle aziende che hanno deciso di compiere un gesto vero, concreto, che ci aiuterà in questa preziosa opera di sostegno dell’Unicef e dei bambini».

La serata, organizzata a Palazzo Vecchio all’interno del Salone dei Cinquecento e in collaborazione con il Comune di Firenze, ha vissuto diversi momenti di emozioni e intrattenimento grazie alle performance dei numerosi artisti presenti che si sono succedute sul palco.

Una delle più gradite dal pubblico presente, oltre 250 persone, e totalmente inattesa, è stata quella che ha visto Paola Turci, presente alla serata insieme alla moglie Francesca Pascale, cantare ‘O sole mio accompagnata al violino dal sindaco Dario Nardella, che in seguito si è esibito da solo anche sulle note di (e non poteva essere altrimenti in una giornata speciale come il 13 dicembre) Santa Lucia e Mattinata fiorentina. Ad applaudirli, tra gli ospiti, anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini assieme alla compagna produttrice Francesca Verdini.

Molto apprezzate anche le esibizioni di Annalisa Minetti, che ha cantato Invincibile, Pino Calabrese che ha recitato la poesia Tre ppiccerille di Eduardo de Filippo, e gli interventi sul palco degli attori Chiara Francini, Roberta Giarrusso, Daniel McVicar e del maestro e ambasciatore dell’UNICEF Italia Beppe Vessicchio.

La serata, che ha avuto il patrocinio della Regione Toscana, ha visto inoltre la partecipazione del presidente Eugenio Giani, del direttore generale dell’UNICEF Italia Paolo Rozera, del prefetto di Firenze Valerio Valenti, del prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina, della vicesindaca di Firenze Alessia Bettini, dell’assessora all’Educazione Sara Funaro, dell’assessora all’Urbanistica Cecilia Del Re, del direttore del Museo del Novecento Sergio Risaliti, della presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida, del presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi, del presidente della Fondazione Marini San Pancrazio Carlo Carnacini, dei produttori cinematografici Andrea Occhipinti e Maite Bulgari e di varie personalità del mondo dell’industria e della finanza.

Presenti anche diversi influencer molto popolari sui social media come Luca Campolunghi, Emily Shaqiri e Asia Busciantella.

——-

La serata di fundraising è stata possibile grazie al sostegno di aziende donatrici: Nexi, Tim, Engineering Ingegneria Informatica, Alma Società tra Avvocati, Base Digitale Group, Cedacri, Credit Factor ed Europa Factor, Eagle Pictures, Fenix Entertainment, Garbo Produzioni, Generalfinance, Ilbe e TaTaTu, LUCKY RED, Oxy Capital Italia, Pegaso 2000, Piccini 1882, Portobello SpA, RINA Prime Value Services e Gabetti Property Solutions, Value Italy SGR, Confindustria Firenze, Carratelli Luxury Homes, Cassetti Gioielleria dal 1926.

Partner tecnici: Sammontana Italia; Mastercard; Zonin 1821; Tenuta Sette Ponti e Feudo Maccari; Hotel Helvetia & Bristol Florence; Le Cirque Catering & Banqueting Firenze, ICE Independent celebrities endorsements, The Luxury Beauty Salon.

Media partner: Firenze Made in Tuscany Magazine Gruppo Editoriale; MyMovies.it.

Comunicato Stampa