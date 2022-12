Iran. Gelmini: Intollerabile aggressione ai diritti umani, UE prenda posizione

(DIRE) Roma, 14 dic. – “In Iran assistiamo ad un’aggressione intollerabile ai diritti umani, dove il regime degli Ayatollah sta reagendo con efferata violenza alle proteste pacifiche della popolazione. Anche su questa drammatica escalation, l’Unione Europea ha il dovere di prendere posizione. E siamo lieti delle nette parole di denuncia del Presidente Meloni.

Non possiamo nutrire dubbi o esitazioni. Lo dobbiamo a Mahsa Amini e a tutti quei giovani che stanno combattendo per la loro libertà e che affrontano a viso aperto e a mani nude la ferocia della repressione, le torture e perfino le condanne a morte. Siamo con quei giovani a cui gli ayatollah hanno dichiarato guerra, allo stesso modo in cui siamo dalla parte degli ucraini aggrediti”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione, intervenendo in Aula al Senato. (Vid/ Dire) 12:03 14-12-22