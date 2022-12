ISTAT: Costo lavoro orario, pesano i contributi

(DIRE) Roma, 14 Dic. – “Per le unità economiche più grandi (con oltre 1.000 dipendenti) il costo del lavoro orario è pari in media a 33,3 euro, circa 10 euro in più di quello rilevato per le unità economiche con 10-49 dipendenti (23,1 euro). Il costo del lavoro orario nel settore delle Attività finanziarie e assicurative (51,6 euro) è di quasi 33 euro superiore a quello del settore del Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (18,8 euro).

Nel 2020, primo anno di pandemia, le ore lavorate per dipendente sono inferiori del 6,6% rispetto al 2016″. Lo rileva l’Istat nel rapporto sulla ‘Struttura del costo del lavoro in Italia – Anno 2020’. 29,4 euro è il costo del lavoro orario medio, + 5,3% rispetto al costo del 2016. 41.081 euro è il costo del lavoro annuo per dipendente. 1.398 sono le ore in media lavorate in un anno da un dipendente; 1.519 ore se dipendente a tempo pieno, 895 ore se a tempo parziale. (Vid/ Dire) 11:20 14-12-22