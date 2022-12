Migranti. Meloni: Perchè Italia deve accogliere se la Francia non vuole?

(DIRE) Roma, 14 Dic. – “Alla prima nave di migranti che sbarca in Francia c’è stata quasi una crisi di governo, non vi è sembrata eccessiva? A me sì. Se ne arrivano in Italia, i nostri colleghi in Europa ci dicono che dobbiamo essere accoglienti. Io qui pongo un tema di pari dignità: perchè l’Italia dovrebbe accettare di fare qualcosa che gli altri non vogliono fare in Europa”.

Lo dice la premier Giorgia Meloni in aula al Senato. “Poichè non lo voglio fare neanche io, troviamo un’altra soluzione: fermiamo le partenze e difendiamo i confini esterni dell’Unione europea. E- aggiunge- mi sembra che siano d’accordo anche gli altri che non vogliono le redistribuzioni e le Ong”. (Lum/ Dire) 11:38 14-12-22