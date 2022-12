TOTEM, la mostra sperimentale visitabile solo a Cosenza e nel Metaverso

L’Associazione Venti presenta TOTEM, la mostra sperimentale a cura di Veronica Falco e Dantemanuele de Santis fruibile solo per una sera a Cosenza e nel Metaverso

Se puoi immaginarlo, puoi farlo! Parafrasando Walt Disney si ha l’esatta descrizione di cos’è TOTEM, la mostra sperimentale immaginata e realizzata da Veronica Falco e Dantemanuele de Santis grazie alla realtà virtuale, che sarà presentata dall’associazione culturale Venti venerdì 16 dicembre, sia dal vivo, a Cosenza, presso il Blackshedbar (Via Nicola Serra 77) che nel Metaverso.

Veronica e Dantemanuele, rispettivamente poetessa e fotografo con all’attivo diverse produzioni nei relativi campi di attività, grazie al supporto della realtà virtuale sono riusciti a catalizzare ispirazioni poetiche e artistiche in immagini e testi innovativi, che per la prima volta e solo per una sera saranno in mostra sia dal vivo, a Cosenza, sia nella realtà virtuale, per permettere a chiunque di immergersi a 360° nella poesia di immagini e parole.

L’associazione Venti, da sempre a sostegno del talento giovanile e dell’innovazione, incuriosita dalla proposta artistica degli autori, ha voluto supportare l’idea innovativa di TOTEM, credendo nella creazione di questo connubio tra poetica, fotografia, grafica e intelligenza artificiale e contribuendo attivamente alla sua realizzazione anche nella realtà virtuale, rendendo la mostra fruibile nel Metaverso tramite l’app Spatial (utilizzabile anche nella versione web o app per smartphone). Il link per collegarsi tramite visore vr, web o app (disponibile sia per dispositivi ios che android) sarà diffuso il giorno della mostra sui canali social dell’associazione Venti.