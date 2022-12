Turchia. Sindaco Istanbul condannato al carcere, proteste in piazza

(DIRE) Roma, 14 Dic. – Centinaia di persone si sono radunate nei pressi del parco di Sarchane, nel centro di Istanbul, per partecipare a una manifestazione indetta dal sindaco e leader dell’opposizione Ekrem Imamoglu, condannato oggi in primo grado a due anni e sette mesi di carcere e a un’interdizione dai pubblici uffici da un tribunale della città. Il primo cittadino, esponente del Cumhuriyet Halk Partisi (Chp) e possibile candidato delle opposizioni alle elezioni presidenziali previste l’anno prossimo, è stato condannato per aver insultato gli esponenti del Consiglio elettorale supremo della Turchia.

Il sindaco era stato denunciato dallo stesso Consiglio per una serie di affermazioni ai giornalisti in cui dava degli “idioti” ai magistrati durante la travagliata fase elettorale del 2019, durante la quale venne annullato il primo voto che decretava la vittoria di Imamoglu a Istanbul. Il politico del Chp ha poi vinto anche le nuove consultazioni che sono state organizzate in seguito. Poche ore prima della sentenza di oggi, Imamoglu ha scritto su Twitter: “Qualunque sia la decisione, invito tutti a Sarchane alle 16.00 per mostrare la nostra gioia e la nostra volontà”. Come si vede da un video pubblicato sempre su Twitter dal sindaco, in centinaia si sono recati al comizio del primo cittadino. (Bri/ Dire) 17:50 14-12-22