USA, Biden firma legge che tutela i matrimoni gay

16:25 – Il presidente Usa Joe Biden ha firmato e trasformato in legge il provvedimento che tutela i matrimoni tra persone dello stesso sesso a livello federale.

L’approvazione definitiva del testo, passato la settimana scorsa dalla Camera dei rappresentanti, è una vittoria per i democratici, dopo che la Corte suprema ha abolito questa estate il diritto costituzionale all’aborto sancito dalla sentenza Roe v. Wade del 1973. “Oggi è una buona giornata. Oggi l’America fa un altro passo verso l’uguaglianza. Verso la libertà e la giustizia non solo per alcuni, ma per tutti”, ha scritto Biden su Twitter. (Fonte Sky TG24)