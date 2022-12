USA: bombardiere nucleare ha preso fuoco durante un atterraggio di emergenza

Un bombardiere statunitense B-2 Spirit a propulsione nucleare, costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza in una base aerea nel Missouri, ha preso fuoco durante l’atterraggio. Il velivolo ha effettuato la manovra d’emergenza a causa di un malfunzionamento. Secondo il sito militare statunitense Military, non ci sono stati feriti. Il B-2 Spirit è un bombardiere stealth pesante e può trasportare armi convenzionali e nucleari. È un aereo biposto che può essere affiancato da un ingegnere di volo. Pesa 188 tonnellate, trasporta 90 tonnellate di carburante e può trasportare armi fino a 34,5 tonnellate. Il suo volo richiede il coinvolgimento di circa 15 aerei da combattimento per guidarlo. Nel 1992, il presidente degli Stati Uniti George W. Bush annunciò che il numero totale di velivoli B-2 sarebbe stato 20, successivamente aumentato a 21. Fu utilizzato per la prima volta, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nel bombardamento NATO della Jugoslavia.Un B-2 Spirit si è schiantato durante il decollo nel 2008 a Guam. I piloti sono sopravvissuti, ma l’aereo è stato distrutto.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”