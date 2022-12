Viterbo: nascondeva cocaina nel garage della madre. Arrestato

Attività della Polizia di Stato

Lunedì scorso personale della Squadra Mobile della Questura di Viterbo, nell’ambito di servizi volti alla repressione del commercio illegale di droga, ha arrestato un 36enne per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

In particolare, a seguito di attività info-investigativa in una zona del centro cittadino gli agenti fermavano l’uomo per un controllo di polizia mentre usciva dalla casa dove vive la madre.

Notando l’evidente stato di agitazione del soggetto, i poliziotti effettuavano una rapida perquisizione personale sorprendendolo in possesso di 3 involucri di cocaina, per circa 10 grammi complessivi oltre a 500 euro in contanti.

La perquisizione si estendeva all’abitazione della madre dello stesso e, nella pertinenza del garage a lui in uso venivano rinvenuti un barattolo contenente altra sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino elettronico, la sostanza da taglio e il materiale per il confezionamento.

Al termine dell’attività gli operatori hanno sequestrato quasi 100 grammi di cocaina e l’arrestato, all’esito del giudizio di convalida presso il Tribunale di Viterbo, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.