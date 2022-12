Caltanissetta, un chilo di hashish sull’autovettura: giovane arrestato dalla Polizia di Stato

La sostanza stupefacente una volta immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare fino a 10mila euro

La Squadra Mobile ha tratto in arresto un giovane nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della narcotici, nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intercettato un giovane, già noto per i suoi precedenti giudiziari, mentre transitava a bordo di un’autovettura.

A seguito della perquisizione del mezzo i poliziotti hanno sequestrato dieci panetti di hashish, per un peso complessivo di un chilogrammo. Nella fase del controllo il giovane aveva tentato di distrarre gli agenti riferendo che doveva recarsi subito al lavoro per alcuni appuntamenti già programmati.

La sostanza stupefacente, analizzata dalla Polizia Scientifica, una volta immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare fino a 10mila euro. L’arrestato è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta. Il Giudice per le Indagini Preliminari, all’esito dell’interrogatorio di garanzia, ha convalidato l’arresto operato dalla Polizia di Stato ed applicato la misura della custodia presso il domicilio con il braccialetto elettronico.