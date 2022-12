DL Aiuti Gelmini-Lombardo: Governo e maggioranza confusi sul superbonus

(DIRE) Roma, 15 Dic. – “Registriamo molta confusione tra la maggioranza ed il Governo, in merito alla riformulazione degli emendamenti presentati al dl aiuti quater e riguardo all’eventuale stralcio dell’articolo 9 sul superbonus. Prima infatti ci è stata presentata l’ipotesi di uno stralcio della norma, con un possibile inserimento in legge di bilancio: possibilità rientrata grazie all’intervento di tutte le forze parlamentari presenti in Commissione, a partire dal gruppo di Azione/IV. Poi si è passati ad una “soluzione ponte”, che non è risolutiva al problema di liquidità delle imprese e delle banche, che si ritrovano con crediti fiscali incagliati ed hanno esaurito la capienza fiscale.

Continuiamo a pensare che la compensazione degli F24, sostenuta da Ance e ABI e sulla quale si registra una larga convergenza da parte delle forze politiche, possa rappresentare una soluzione possibile. Riteniamo a tal proposito che la possibilità di un eventuale contrasto con Eurostat non sia davvero ostativa: il Governo infatti potrebbe aprire un negoziato al livello europeo nei prossimi mesi. Quel che è certo è, comunque, che in questo contesto incerto e mutevole, con testi non definitivi e in continua fase emendativa, risulta difficile per la Commissione Bilancio svolgere a pieno l’attività parlamentare di indirizzo e controllo”. Così in una nota congiunta, i senatori Mariastella Gelmini e Marco Lombardo. (Vid/ Dire) 17:41 15-12-22