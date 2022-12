Finale di Miss Italia 2022 a Roma: la Calabria tifa per la reggina Vanessa Foti

Finalmente ci siamo: stabilita la data per la finalissima di Miss Italia 2022. Dopo le numerose polemiche che hanno riguardato la mancata messa in onda della finale con conseguenti dubbi circa i valori portanti del concorso che va avanti dal 1939, la serata conclusiva dell’83^ edizione si svolgerà mercoledì 21 dicembre nella Capitale, nel Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Rome St. Peter’s. Tra le 21 finaliste che andranno a rappresentare l’intero territorio nazionale, una per regione (la 21ma è Miss Roma, in omaggio alla città che ospita la finale) proclamate a Fano nello scorso settembre durante le Prefinali, anche la reggina Vanessa Foti che rappresenterà così la Regione Calabria.

Vanessa ha 18 anni ed è di Reggio Calabria. Frequenta l’istituto tecnico per il turismo. Studia recitazione da oltre cinque anni, canta e suona la chitarra e l’ukulele, scrive canzoni e ama sfilare. Ha raccontato di essere stata cresciuta con grandi sacrifici dalla madre, separatasi dal padre a seguito di alcuni episodi di violenza avvenuti tra le mura domestiche. Un anno fa la madre si è ammalata in modo grave. Non è mai stata fidanzata e sta pensando alla sua carriera, vorrebbe realizzarsi professionalmente.

“È uno scenario, quello del 21 dicembre, di grande suggestione. – ha detto la patron Patrizia Mirigliani – È la finale di un’edizione che ci vede a testa alta: per il terzo anno consecutivo riusciamo a eleggere Miss Italia, senza mai fermarci, nonostante le difficoltà degli anni del Covid e delle varie vicissitudini che affliggono la nostra società – e poi concludendo – Le mie Miss stanno ancora una volta rappresentando la Bellezza dei Valori, claim di questa 83^ edizione di Miss Italia.”

Le 21 ragazze in gara, che concorreranno per il titolo che sarà ceduto da Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, porteranno le loro storie e quelle delle loro terre, rendendo viva, attuale e autorevole questa storica manifestazione. Emergeranno così racconti di grande ricchezza culturale, di studio, educazione e preparazione, valori che documenteranno la vita di queste ragazze e delle città dove vivono.

Lo spettacolo, che vedrà nuovamente protagonista la CarliFashionAgency che collaborerà alla realizzazione dello stesso, sarà presentato da Salvo Sottile, conduttore del programma di successo di Raidue “I Fatti Vostri”. L’elezione sarà trasmessa in streaming, dalle 19:00, sui canali digitali del Concorso: sito web, Facebook, YouTube, Instagram.

“Nonostante le varie polemiche messe in atto nelle ultime settimane, avere una data definitiva della finalissima ci rende orgogliosi, e ovviamente i ringraziamenti non possono non andare alla nostra Patron che ha lottato affinché Miss Italia potesse avere comunque la sua giusta visibilità: le ragazze finaliste, infatti, a gruppi di tre sono state ospitate sulla Rai nella trasmissione “I fatti Vostri” per abbattere ogni pregiudizio relativo al concorso. Non avremo una Finale che ci aspettavamo, ma nonostante tutto come Agenzia siamo orgogliosi del grande lavoro svolto in un’altra stagione ricca di impegni e soddisfazioni, e per questo ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato fiducia. La soddisfazione più grande resta l’essere stati protagonisti nell’organizzazione delle Prefinali di settembre a Fano, e ringraziamo per questo tutta la nostra instancabile squadra. Mandiamo un grande in bocca al lupo alla nostra Vanessa, speriamo di portarle fortuna perché è una ragazza in gamba e che merita tanto. Le auguriamo di poter riportare la corona di Miss Italia in Calabria, che manca ormai da troppo tempo, ma comunque vada sarà stato un enorme successo”, dichiarano gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency.

Altro importante appuntamento è il 19 dicembre alle ore 11.10 su Rai 2 dove Vanessa Foti sarà ospite alla trasmissione “I Fatti Vostri”. Inoltre, sui canali social di Miss Italia Calabria, da domenica 18 dicembre, Vanessa sarà protagonista del “Il Diario della Miss”, in un viaggio di emozioni e sensazioni che porteranno alla finalissima del 21 dicembre a Roma.

La Calabria, dunque, si prepara a fare il tifo per Vanessa, augurandole comunque un futuro pieno di soddisfazioni. “La bellezza non può essere interrogata, regna per diritto divino”. (Oscar Wilde)