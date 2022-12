Giappone. Gli ‘anime’ a livelli record grazie a boom di streaming

Nel 2021 crescita del 13%, +2,7 trilioni Yen, 20mld euro

(DIRE) Tokyo, 15 Dic. – Secondo quanto riportato nel rapporto annuale della Association of Japanese Animation, nel 2021 il mercato globale degli anime giapponesi (i popolari cartoni animati realizzati in Giappone, da sempre prodotto di punta dell’industria cinematografica nazionale) è cresciuto del 13% fino a raggiungere il massimo storico di 2,7 trilioni di yen (quasi 20 miliardi di euro), principalmente grazie alle ottime performance registrate dalle piattaforme di streaming, Netflix in testa, e ai successi straordinari di serie come Pokemon e Demon Slayer.

Il mercato interno del Giappone ha rappresentato la maggior parte della crescita globale del settore, con un aumento del 21% a 1,4 trilioni di yen (circa 10 miliardi di euro), mentre la crescita del segmento all’estero e` stato del 6%. Alla base della crescita, secondo quanto osservato dall’associazione, il fatto che “gli utenti hanno mantenuto le abitudini di visione assunte durante la permanenza in casa nel periodo della pandemia di Covid-19”. (Jief/ Dire) 10:09 15-12-22