Gran Bretagna: terrore nel parco divertimenti di Hyde Park a Londra. Si spezza la catena della giostra natalizia

Due visitatori del parco natalizio di Londra sono rimasti sospesi per un’ora in aria

Momenti di terrore sono stati vissuti da due visitatori del famoso parco divertimenti Winter Wonderland di Hyde Park a Londra. Coloro che in quel momento si trovavano al luna park sono rimasti sconvolti nel vedere spezzarsi la catena di uno delle giostre di Natale e quelli all’interno della capsula sospesi in aria. Nel video registrato dagli astanti si vede la capsula pulsare in modo incontrollabile, sostenuta solo da una catena e colpire la trave di sostegno. Il panico è seguito quando la capsula, con gli ospiti ancora all’interno, è stata espulsa, lasciandoli sospesi in aria. I due visitatori sono rimasti intrappolati all’interno della capsula e quando ad un certo punto ha smesso di pulsare, sono stati liberati e portati in ospedale per i primi soccorsi. Testimoni, secondo i media inglesi, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno affermato che le persone sono state portate in ospedale, ma le loro condizioni non sono note. Va notato che questo non è il primo incidente simile registrato presso l’attrazione popolare. Di seguito il link del video mozzafiato: https://www.itemfix.com/v?t=qdvo3y

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”