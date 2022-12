Maltempo. Smottamenti e disagi ad Anzano di Puglia

(DIRE) Bari, 15 Dic. – “In queste ultime ore le piogge abbondanti, del tutto eccezionali, hanno creato molti disagi alla nostra comunità. Purtroppo si registrano smottamenti in varie parti del comune, con la interruzione della circolazione stradale e con addirittura l’isolamento di alcune contrade”. È quanto rende noto in un post pubblicato sui social, Paolo Lavagna, sindaco di Anzano di Puglia, comune del foggiano che “per far fronte all’emergenza” ha provveduto “ad attivare la macchina dei soccorsi, interessando la centrale operativa di Bari della protezione civile oltre che la Provincia di Foggia, che è intervenuta per liberare la strada provinciale 136”.

Per il primo cittadino è importante “evitare a qualunque costo l’isolamento”. Il Comune ha provveduto all’attivazione del centro operativo comunale per “intervenire a soccorso delle persone in difficoltà e per mettere in sicurezza la circolazione”. Il sindaco ha messo a disposizione dei cittadini il suo numero di telefono per “segnalare situazioni di pericolo”. (Adp/Dire) 11:58 15-12-22