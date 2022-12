Uganda. L’Aja conferma 25 anni all’ex capo ribelle Ongwen

(DIRE) Roma, 15 Dic. – La Corte Penale internazionale ha respinto in appello la richiesta della difesa di far decadere la condanna a 25 anni di prigione per Dominic Ongwen. L’ex comandante del gruppo ribelle ugandese Lord’s Resistence Army (Lra) è stato condannato il 6 maggio del 2021 per crimini di guerra e contro l’umanità, in riferimento a uccisioni, violenze sessuali e traffico di esseri umani compiuti tra il 2002 e il 2005. Tuttavia, Ongwen non aderì volontariamente al gruppo armato, protagonista di un conflitto che a inizio secolo ha scosso il nord dell’Uganda: quando era ancora un bambino venne rapito dai miliziani, che in quei mesi sequestrarono migliaia di minori da impiegare come bambini-soldato.

La difesa di Ongwen ha quindi chiesto ripetutamente che i giudici tenessero conto di questa circostanza per scagionare il loro cliente, definendolo a sua volta “una vittima” di quelle violenze. Ma per i giudici Ongwen era in grado di intendere e di volere quando venne nominato comandante e si rese responsabile dei crimini imputatigli. Ora il procuratore della Corte dell’Aja intende velocizzare il processo per Joseph Kony, il fondatore dell’Lra, latitante da 17 anni, chiedendo ai giudici di confermare le accuse. In questo modo, quando sarà arrestato il processo potrà iniziare in tempi più brevi. (Alf/Dire) 17:18 15-12-22