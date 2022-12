Uno zoo svedese uccide diversi scimpanzé in fuga

Uno zoo svedese è stato costretto a uccidere tre dei suoi scimpanzé dopo essere fuggiti dal loro recinto, e la situazione è rimasta fuori controllo fino a giovedì, secondo il parco degli animali

Uno zoo svedese è stato costretto a uccidere tre dei suoi scimpanzé dopo essere fuggiti dal loro recinto, e la situazione è rimasta fuori controllo fino a giovedì, secondo una nota del parco degli animali. Un quarto primate è rimasto ferito da uno degli spari, secondo la società che gestisce lo zoo di Furuvik, situato poco meno di 200 km a nord di Stoccolma. “Uno scimpanzé è considerato un animale ad alto rischio. Se si trova fuori dal parco diventa un pericolo per la vita delle persone”, ha dichiarato alla stampa il portavoce del gruppo Parks and Resorts, proprietario dello zoo. Mercoledì pomeriggio, cinque dei sette scimpanzé sono fuggiti dal loro recinto per un motivo ancora sconosciuto e si sono ritrovati allo stato brado all’interno del parco. Secondo lo zoo, l’anestesia “non è un’alternativa”. “Per scoccare una freccia anestetica è necessario essere molto vicini all’animale. A questo si aggiunge la necessità di attendere fino a dieci minuti prima che il sonnifero faccia effetto”, ha affermato l’establishment rispondendo alle critiche sulla gestione dell’incidente. Giovedì a mezzogiorno, i quattro primati ancora vivi si trovavano nel settore assegnato alle scimmie, ma non erano ancora tornati nel loro recinto, come lo zoo di Furuvik ha dettagliato su Facebook. “Ciò significa che non possiamo permettere alle persone di muoversi all’interno del parco e che siamo ancora in uno stato di allerta”, ha sottolineato l’establishment in un comunicato. Sul posto, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, durante l’incidente era presente solo il personale del parco, chiuso al pubblico per la stagione invernale.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”