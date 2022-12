Ascoli Piceno, drammatico incidente sulla A14

I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 15:30 di ieri sull’autostrada A14, per un incidente stradale tra due mezzi pesanti avvenuto nel tratto tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, nella corsia sud, all’interno della galleria Montesecco.

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Benedetto intervenuta ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti.

Per l’autista di uno dei mezzi pesanti coinvolti nell’incidente, purtroppo non c’è stato nulla da fare e il personale sanitario non ha potuto far altro che costatarne il decesso. I Vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza area dell’intervento.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83488