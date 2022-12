Uganda. Ippopotamo divora il bambino e lo sputa

Il grosso animale ha attaccato un bambino di due anni in Uganda. Tuttavia, è miracolosamente sopravvissuto all’attacco

Paul, di due anni, è sopravvissuto a malapena all’attacco di un ippopotamo. Il ragazzo dell’Uganda stava giocando nella sua terra natale vicino alla casa dei suoi genitori quando improvvisamente è apparso un ippopotamo e lo ha trascinato in acqua. Tuttavia, l’animale aveva fatto i conti senza un coraggioso testimone oculare.

L’ippopotamo “ha afferrato il ragazzo per la testa e ha ingoiato metà del suo corpo”, ha detto la polizia locale. Tuttavia, il testimone oculare gli ha lanciato pietre e gli ha urlato contro finché Paul non è stato sputato di nuovo fuori. Il bambino di due anni ha riportato ferite alla mano ed è stato poi portato in ospedale.

Non ha riportato ferite permanenti durante l’attacco, ma è stato vaccinato contro la rabbia per precauzione e poi consegnato ai suoi genitori. La polizia ha quindi avvertito la popolazione: “Gli animali selvatici vedono istintivamente le persone come una minaccia e qualsiasi interazione può portarli a comportarsi in modo strano o aggressivo”. Gli ippopotami, noti anche come ippopotami, sono considerati una specie in via di estinzione. Sono erbivori ma sono ancora pericolosi per l’uomo. Sono noti per attaccare barche e canoe.

Circa 500 persone, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, muoiono ogni anno a causa di un attacco di ippopotami. Secondo uno studio, “L’ippopotamo, con la sua mascella potente, le dimensioni uniche della bocca e i denti affilati, può facilmente tagliare a metà un corpo umano con un solo morso”.

c.s. – Giovanni D’Agata