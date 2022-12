08.00 – Sono 8 le vittime ritrovate, sino al momento, di una frana che ha travolto un campeggio nella zona di Batang Kali, in Malesia. Il bilancio potrebbe tragicamente incrementarsi perchè oltre ai morti ci sono, le stime ancora non sono definitive, 7 feriti e 14 dispersi. Per quest’ultimi sono ancora in essere le operazioni di ricerca. E’ quanto riferito dall’Agenzia malese per i disastri di Kuala Lumpur capitale della Malesia.

