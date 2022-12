MES. Gelmini: Da irresponsabili non ratificare trattato

(DIRE) Roma, 16 Dic. – “Il debito pubblico italiano ha sfondato quota 2.770 miliardi di euro: non ratificare il trattato sul Meccanismo europeo di stabilità è una scelta da irresponsabili. Il governo prima si è trincerato nell’attesa della sentenza della Corte costituzionale tedesca, poi si è contraddetto con le parole del ministro Giorgetti e adesso espone il Paese a rischi rilevanti dal momento che l’Italia sarebbe l’unico Paese a non ratificare.

Se ci sono in maggioranza ancora forze politiche europeiste, dovrebbero alzare la voce. Nel frattempo, come Azione – Italia Viva, depositeremo anche al Senato, come già ha fatto Matteo Richetti alla Camera, una proposta di legge per superare l’inerzia del governo e procedere alla ratifica del Mes”. Così in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione. (Vid/ Dire) 17:05 16-12-22