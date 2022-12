I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri a Osimo, in via Fellonica, per il ribaltamento di un furgone causato dal cedimento di un muro di contenimento. Sul posto è intervenuta la squadra dei distaccamento di Osimo che, con il supporto del personale da Ancona con l’autogrù, ha sollevato il mezzo riposizionandolo sulle ruote. Non si segnalano persone coinvolte.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83485