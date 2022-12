PA. Boom di domande per i due bandi Formez, 4417 i candidati

(DIRE) Roma, 16 Dic. – “Per i due bandi Formez PA, volti all’assunzione di 50 persone a tempo determinato per la sede di Roma, i cui termini sono scaduti ieri alle 20.00, sono pervenute 4.417 candidature”. E’ quanto rende noto l’ufficio stampa di Formez PA, che aggiunge: “Per il bando di 25 posti, riservato ai diplomati (con inquadramento professionale B1), sono pervenute 2.266 domande e per l’altro, sempre per 25 posti, riservato ai laureati (con inquadramento professionale C1), sono giunte 2151 candidature.

Le nuove risorse saranno impiegate nei numerosi progetti che l’Istituto, in house alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della funzione pubblica, porta avanti per conto di molte pubbliche amministrazioni in tutta Italia”. “Alcune delle risorse potrebbero lavorare direttamente presso la sede dell’amministrazione committente del progetto”, conclude la nota. (Vid/ Dire) 17:11 16-12-22