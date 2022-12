Regionali Lombardia. Fontana: Con noi 4 mld investimenti e +30.000 occupati

(DIRE) Milano, 16 Dic. – “Abbiamo superato, da punto di vista economico, momenti terribili anche grazie a un’iniziativa di Regione Lombardia che, on la legge 9, ha messo 4 miliardi di risorse in opere pubbliche, dando grande impulso alla ripresa economica e sostegno a nostri imprenditori, che si sono resi conto di avere le istituzioni al loro fianco. Questo evento è valutato con un incremento del pil lombardo compreso tra lo 0,6% e lo 0,8% e la creazione di 30 mila posti di lavoro”.

Così il presidente di regione Lombardia Attilio Fontana, intervistato durante lo speciale di SkyTg24 ‘Live In Bergamo’. Secondo Fontana “la Lombardia è ancora ai vertici in tutti i numeri dal punto di vista economica e sociale, oltre a essere ancora attrattiva e competitiva a livello europeo. Non lo dico io, ma tutte le realtà lo ribadiscono. Si deve continuare a lottare insieme per migliorare questa situazione”. (Bol/ Dire) 17:00 16-12-22