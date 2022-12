(DIRE) Roma, 16 Dic. – “La riforma di Roma Capitale è per noi una priorità insieme all’autonomia e al presidenzialismo, ma non si andrà avanti con le riforme costituzionali finché non verrà approvata”.

Lo ha detto il senatore e coordinatore di FI a Roma, Maurizio Gasparri, intervenendo all’evento di lancio – dal titolo ‘Obiettivo Lazio’ – della campagna elettorale di Forza Italia per le regionali nel Lazio del 12 e 13 febbraio, in corso all’Hotel Ergife di Roma. (Mgn/Dire) 18:27 16-12-22