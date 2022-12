Trasporti. Presentato collegamento veloce Lecce-Brindisi-Bari

(DIRE) Bari, 16 Dic. – Inaugurato il nuovo collegamento Prime del Regionale di Trenitalia sulla linea Lecce-Bari. Il nuovo servizio parte dal capoluogo salentino tutte le mattine alle 7:20 e arriva a Bari Centrale alle 8:45 effettuando una sola fermata intermedia a Brindisi (arrivo alle 7:43). Il rientro da Bari è alle 17:45 con arrivo a Brindisi alle 18:46 e a Lecce alle 19:10. Un treno veloce da 300 posti che collega Lecce-Brindisi in appena 23 minuti e Brindisi-Bari in un’ora. Al servizio è dedicato uno dei 28 nuovi treni POP già in circolazione che insieme ai 3 treni Jazz rappresentano la moderna flotta di treni regionali acquistati grazie a finanziamenti della Regione Puglia. A essi si aggiungeranno, entro il 2025, altri 15 treni POP e 4 treni Rock per il rinnovo completo della flotta pugliese.

“Grazie al proficuo lavoro fatto da Regione Puglia insieme al Gruppo FS e alle società collegate abbiamo messo in atto in Puglia una vera e propria rivoluzione del ferro che ha cambiato la storia del trasporto ferroviario: abbiamo rinnovato stazioni, i collegamenti tra porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, incentivato l’intermodalità e abbiamo cambiato la vita di tanti pendolari. Il treno è un luogo particolare in cui nascono amicizie e amori e che permette di osservare il nostro meraviglioso paesaggio, quindi meglio andare in treno che in macchina”. Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in occasione della presentazione del servizio oggi alla stazione centrale di Bari. All’appuntamento anche l’assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Anna Maurodinoia, l’AD di Trenitalia Luigi Corradi, ed il sindaco di Bari Antonio Decaro.

“Oggi in Puglia – le parole di Corradi – diamo un’ulteriore accelerazione al piano di investimenti del Polo Passeggeri, di cui Trenitalia è capofila: un impegno da 15 miliardi di euro nei prossimi 10 anni, che si inserisce nel più ampio piano del Gruppo FS da 190 miliardi. I treni di ultima generazione, insieme al nuovo collegamento del Regionale sulla linea Lecce-Bari, inoltre, contribuiranno a rendere la nostra offerta ancora più integrata e organizzata sulle necessità dei passeggeri”. (Caom/Rec/ Dire) 17:56 16-12-22