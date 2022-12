USA, la Casa Bianca pubblica 13mila pagine “riservate” su caso Kennedy

12:00 – C’è anche l’Italia, nei 13.173 documenti finora segreti sull’uccisione del presidente John Kennedy a Dallas, pubblicati ieri sera dagli Archivi nazionali americani.

Si va dai presunti legami con il nostro paese di Clay Shaw, l’unico sospetto processato e scagionato per l’omicidio, alla preoccupazione che il nostro paese fosse usato per mandare armi a Cuba. Non si tratta di rivelazioni che aiutano a capire come fu ordito il complotto contro il capo della Casa Bianca, come del resto la maggior parte delle carte rilasciate, ma spiegano la portata davvero globale di quella tragedia.

Nel 1992 il Congresso aveva approvato il John F. Kennedy Assassination Records Collection Act, che nel nome della trasparenza ordinava di pubblicare tutti i documenti ancora rimasti segreti sull’omicidio di Kennedy.

La distribuzione delle carte sarebbe dovuta avvenire entro l’ottobre del 2017, ma prima Trump e poi Biden l’hanno rimandata, per motivi di sicurezza. Ora la revisione è stata completata e 13.173 documenti sono stati rilasciati, ossia circa il 70% di quelli ancora rimasti segreti. Con questo ultimo atto, il 97% dei quasi cinque milioni di pagine scritte sull’attentato del 22 novembre 1963 è stato messo a disposizione del pubblico.