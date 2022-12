Manovra. Berlusconi: svolta non si realizza subito

(DIRE) Roma, 17 Dicembre – “Abbiamo dovuto destinare 21 miliardi di euro allo scopo di evitare che molte aziende si trovassero costrette a licenziare o addirittura a chiudere, innescando con una crisi drammatica fatta di inflazione, di recessione e di disoccupazione. Del resto, non abbiamo mai pensato, né mai promesso, che si potesse fare tutto e subito.

Una svolta profonda non si realizza in poche settimane, soprattutto in condizioni così difficili. Tuttavia, sarebbe stato un errore non dare un segnale concreto della nostra volontà di far ripartire il Paese cominciando dalla tutela dei più deboli. Questo è uno dei contributi che noi di Forza Italia abbiamo dato alla scrittura della manovra”. Lo dice Silvio Berlusconi in un videomessaggio inviato al decennale di Fdi a Roma. (Edr/ Dire) 19:30 17-12-22