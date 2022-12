Addio a Lando Buzzanca, il popolare attore aveva 87 anni

E’ morto all”età di 87 anni il popolare attore Lando Buzzanca, ha recitato in almeno 110 film. Conosciutissimo professionista sia in tv che al cinema per la sua bravura e simpatia, Buzzanca era nato a Palermo, in una famiglia di attori, ma in giovanissima età a 17 anni, si era trasferito nella Capitale a “caccia” di fortuna.

L’esordio nel mondo del cinema è nel 1959 con Ben-Hur, un film di carattere storico molto importante, in cui Lando Buzzanca recita la piccola parte di uno schiavo.

Il grande successo arriva con “Il merlo maschio” nel 1971, una commedia sexy all’italiana, diretta dal regista Pasquale Festa Campanile.

FMP