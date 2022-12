(DIRE) Roma, 18 Dicembre – Alfredo Trentalange ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Questa sera, alle 21, i Componenti del Comitato Nazionale incontreranno in videocall i Presidenti delle rispettive macro regioni per spiegare le ragioni della scelta. Lo fa sapere l’Aia in una nota. (Red/ Dire) 15:49 18-12-22