Coppa del Mondo. L’Argentina vince la terza stella ai rigori

Finale della Coppa del Mondo che si decide ai supplementari dopo che i 90 minuti dei due tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2. Primo tempo di netta supremazia della “Albiceleste” con due gol, il primo sul rigore di Lionel Messi al 23′ ed il secondo di Angel Di Maria in contropiede al 36′, che sembrano dare una precisa direzione all’incontro. All’inizio del secondo tempo la musica non cambia è sempre l’Argentina padrona del campo, nonostante i cambi di Didier Deschamps, la Francia appare svogliata o meglio deconcentrata.

Il tecnico argentino sostituisce un imprendibile Di Maria e la partita cambia volto. La Francia a poco a poco alza il baricentro della sua azione ed arriva sempre più spesso in aria fino al fallo di rigore che porta Kylian Mbappè sul dischetto. Il fuoriclasse francese realizza all’80’ nonostante il portiere argentino avesse intuito la direzione del pallone.

La Francia acquista sicurezza e attacca a testa bassa rischiando qualcosa in contropiede ma le maglie della difesa argentina sono molto larghe e si aprono praterie per i velocisti d’oltralpe. Il pareggio all’81’ sempre di Mbappè che di contro-balzo colpisce al volo e batte il numero 1 dell’Argentina Lloris.

La partita diviene più equilibrata con cambiamenti di fronte e conclusioni a rete dall’una e dall’altra parte ma si rimane sul 2 a 2 e quindi si va ai tempi supplementari.

Durante il primo tempo supplementare il risultato non cambia ma sono pregevoli le giocate dei campioni in campo. Ma ci pensa “Leo” Messi nel secondo tempo supplementare a concludere una triangolazione e battere a rete e segnare il 3 a 2 al minuto 108′. La Francia non si arrende e continua ad attaccare e un tiro da fuori area di Mbappè colpisce il braccio di un difensore avversario ed è rigore. Lo stesso Mbappè batte il penalty e realizza spiazzando Martinez il 3 a 3 ed una personalissima tripletta, molto rara in una finale di Coppa del Mondo.

Si va quindi ai calci di rigore per l’assegnazione della FIFA World Cup 2022 di Doha.

La Coppa del Mondo è dell’Argentina che festeggia un meritatissimo successo dopo un bellissimo match concluso alla lotteria dei rigori strepitoso il portiere della Albiceleste.

FMP