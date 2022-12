Manovra. D’Attis (FI): bene proroga agevolazioni per il Sud

(DIRE) Roma, 18 Dic. – “Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, il governo ha accolto la nostra indicazione è così siamo arrivati a ottenere la proroga delle agevolazioni per il Sud. Nello specifico, all’interno del pacchetto dedicato agli enti locali, depositato in commissione Bilancio alla Camera, c’e’ la proroga al 31 Dicembre 2023 del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls).

L’incentivo, inoltre, riguarda anche l’acquisto di immobili utili a favorire il rilancio economico e produttivo”. Lo dice in una nota il deputato di Forza Italia e commissario regionale della Puglia del partito azzurro, Mauro D’Attis. “Si tratta di misure che potranno garantire un impulso importante agli investimenti, creando posti di lavoro e incentivando lo sviluppo delle imprese e dei territori più svantaggiati.

Questa proroga rappresenta un passaggio fondamentale perchè il Sud abbia la possibilità di stare al passo con le altre regioni. Forza Italia sa bene che la crescita del Mezzogiorno ha un valore strategico per tutto il Paese, in termini economici, produttivi e di competitività”, conclude. (Com/Edr/ Dire) 13:46 18-12-22