Qatar 2022. Macron: Mbappè straordinario, ci ho creduto

(DIRE) Roma, 18 dic. – Ha lasciato il suo posto in tribuna allo stadio ed è sceso in campo a Lusail per la premiazione, cercando di consolare la Nazionale battuta dall’Argentina ai calci di rigore nella finale dei Mondiali di Qatar 2022.

Emmanuel Macron ha abbracciato Kylian Mbappé, il più deluso di tutti, dedicandogli parole dolci e di stima: “È straordinario quello che ha fatto, lui come tutto il resto della squadra. Ci ho creduto immensamente. Avevamo fatto anche un secondo miracolo e abbiamo avuto anche un match point”, ha detto il presidente della Francia. “Cosa ho detto a Mbappé?

Che ha solo 23 anni ed è un grandissimo giocatore. È stato capocannoniere del Mondiale, ne ha vinto uno e ha giocato oggi un’altra finale. Ero triste quanto lui ma gli ho detto che ci ha reso molto orgogliosi e alla fine abbiamo perso una partita di calcio, questo è lo sport”. In merito poi al futuro del Ct Didier Deschamps: “Gli ho chiesto di continuare, voglio che resti”. (Red/ Dire) 21:12 18-12-22