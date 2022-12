Energia. UE, intesa sul tetto al prezzo del gas a 180 euro

(DIRE) Bruxelles 19 dic. – I ministri dell’Energia dell’Unione europea hanno trovato l’accordo su un meccanismo temporaneo per la correzione dei prezzi eccessivi del gas. Lo strumento, che ha una natura dinamica, sarà attivato quando contemporaneamente i prezzi del gas sul mercato Ttf (acronimo per Title Transfer Facility) eccederanno 180 euro per megawatt per tre giorni di fila e quando la differenza tra i prezzi del ttf e quelli del gas naturale liquefatto a livello globale supererà i 35 euro nello stesso periodo. Quando attivato sarà in funzione per 20 giorni. (Pis/Dire) 18:10 19-12-22