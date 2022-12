Famiglia. ISTAT: nel 2021 record negativo, solo 400.249 nati

Denatalità prosegue nel 2022, Gennaio-Settembre meno 6 mila su anno

(DIRE) Roma, 19 Dic. – Ancora un record negativo per la natalità: nel 2021 i nati scendono a 400.249, facendo registrare un calo dell’1,1% sull’anno precedente (-4.643). Dal 2008 le nascite sono diminuite di 176.410 unità (-30,6%). Questa diminuzione è attribuibile per la quasi totalità alle nascite da coppie di genitori entrambi italiani (314.371 nel 2021, quasi 166 mila in meno rispetto al 2008). Lo rileva l’ISTAT nel rapporto sulla Natalità e fecondità della popolazione residente – Anno 2021′.

La denatalità prosegue nel 2022. Secondo i dati provvisori di gennaio-settembre le nascite sono circa 6 mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Il numero medio di figli per donna, per il complesso delle residenti, risale lievemente a 1,25 rispetto al 2020 (1,24). Negli anni 2008-2010 era a 1,44. E’ di 1,18 il numero medio di figli delle donne di cittadinanza italiana. Era 1,33 nel 2008. E’ di 31,6 l’età media alla nascita del primo figlio, mentre del 39,9% la percentuale di nati fuori dal matrimonio. Era il 35,8% nel 2020. (Vid/ Dire) 10:11 19-12-2