Forte turbolenza ferisce 36 passeggeri a bordo di un volo

Almeno 36 persone sono rimaste ferite, 11 in modo grave, dopo che un volo da Phoenix a Honolulu è stato colpito da una forte turbolenza. L’incidente è avvenuto poco prima che il volo di un Airbus, che trasportava 278 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio, atterrasse ieri 18 dicembre. Paramedici e tecnici medici di emergenza hanno curato pazienti di età compresa tra i 14 mesi e gli adulti per lesioni, tra cui gravi ferite alla testa, tagli, contusioni, nausea e perdita di coscienza. Venti sono state portate negli ospedali locali. Al momento della turbolenza sono stati segnalati temporali nella zona. Il volo è atterrato all’aeroporto internazionale Daniel K. Inouye alle 10:50 (20:50 GMT) di domenica sera. In un comunicato della compagnia si legge che: “A diversi ospiti e membri dell’equipaggio è stata fornita assistenza medica in aeroporto per ferite minori, mentre alcuni sono stati rapidamente trasportati negli ospedali locali per ulteriori cure”. Delle 20 persone portate in ospedale, 17 erano passeggeri e tre membri dell’equipaggio. Tra loro anche un bambino di 14 mesi e un adolescente. Di recente alle Hawaii si sono verificate condizioni meteorologiche instabili che hanno creato problemi alle compagnie aeree. La compagnia aerea ha dichiarato che sta conducendo “un’indagine approfondita” sull’aereo prima che torni in servizio. I passeggeri hanno riferito che un certo numero di passeggeri non erano allacciati e sono stati sollevati dai loro sedili e hanno colpito il soffitto della cabina. L’aereo è ancora a terra a Honolulu circa 10 ore dopo l’atterraggio. Secondo lo studio legale che si sta occupando dell’incidente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il volo che apparentemente si è scontrato con una turbolenta tempesta sul Pacifico, ferendo gravemente almeno 11 persone, avrebbe potuto evitare l’incidente se fossero state prese le dovute precauzioni. “In un’area con turbolenza nota e con tre voli che secondo quanto riferito erano già stati dirottati quel giorno, i piloti erano consapevoli delle condizioni pericolose sull’oceano e avrebbero dovuto prendere ogni precauzione per evitare l’area turbolenta”, ha detto Robert A. Clifford, fondatore e senior partner di Clifford Law Offices a Chicago. I piloti avrebbero anche dovuto richiedere a tutti i passeggeri di essere allacciati ai sedili con la massima cautela per evitare turbolenze e lesioni gravi. Un’indagine sull’incidente dimostrerà quali decisioni sono state prese o avrebbero dovuto essere prese per proteggere al meglio questi passeggeri”.

