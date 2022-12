Platì : il Ministro Guido Crosetto in visita alla Locale Stazione dei Carabinieri

“I Nostri territori hanno bisogno di Organi di Governo Forti e Coesi”

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto a Platì per sostenere l’azione delle Forze dell’Ordine e per dare un’impronta di coesione tra lo Stato centrale e le periferie del Paese.

A quasi un anno dal grave attacco contro la Nostra Comunità con l’incendio del portone del Municipio, la visita di oggi, dopo il Presidente Occhiuto e l’On.Morra, è un segnale di speranza e fiducia per i Cittadini Platiesi, con l’auspicio che presto possano essere assicurati alla Giustizia gli autori del vile gesto.

Il Sindaco Dott. Rosario Sergi plaude all’On. Guido Crosetto per l’iniziativa intrapresa ed è convintamente fiducioso che il Ministro, intravedendo il lembo di Bovalino-Bagnara in corso di costruzione e percorrendo la SP2, su cui grava un’ordinanza di chiusura da oltre 50 anni all’altezza del Km 78, possa interloquire con i Ministeri competenti al fine di ripristinare la viabilità su questi tratti stradali molto importanti per la crescita dell’intero comprensorio.

Il Primo Cittadino di Platì, inoltre, confida che il Ministro, che ha ricoperto in passato anche il ruolo di Sindaco, possa interpretare e portare al soddisfacimento i bisogni di un Territorio flagellato dalla Ndrangheta e che percepisce lo Stato disattento al soddisfacimento delle esigenze/necessità dei cittadini, un Territorio che prova a rinascere attraverso l’azione politica di Tutti Noi Sindaci, un Territorio che necessita più che altrove di Coesione Istituzionale.

Ufficio Stampa del Sindaco