Reggio Calabria, “Al di là del mare”: Tina Nicolò in mostra presso LAB 4.9

Il LAB 4.9, sito in via del Torrione a Reggio Calabria, ha ospitato, con la volontà del curatore Mario D’ Ascola, per circa un mese la mostra personale di pittura dell’artista Tina Nicolò intitolata “Al di là del mare”, che si concluderà il 20 Dicembre 2022. Le opere esposte hanno come soggetto il grande protagonista della città di Reggio Calabria: il mare. Esso viene ritratto in movimento, in primo piano emergono le onde e la schiuma bianca, che emerge in netto contrasto con lo sfondo più scuro.

Nella maggior parte delle opere esposte il cielo è assente, sostituito da una tonalità particolarmente scura che risalta l’onda; in altre opere invece il cielo sembra mescolarsi al mare, solo le nuvole con i colpi di luce solari ne permettono il riconoscimento.

Lo storico d’ Arte Elisabetta La Rosa scrive di lei : “La Nicolò ci invita ad immergerci in una visione intimista della propria essenza artistica, trascinandoci nell’esplosione di ricordi che, come onde del mare, fluttuano nell’anima mediante la narrazione cromatica volta ad accentuare il dinamismo figurativo dell’opera.“

Nell’ultimo periodo sulle opere dell’artista sono comparse delle bolle di sapone, raffiguranti il ritorno alla giovinezza, ma anche la fragilità e la bellezza. Le bolle sono diventate un elemento centrale nelle opere di Tina Nicolò, sempre più presenti, anche sugli abiti, da lei dipinti, i quali hanno recentemente sfilato in Spagna.

Tina Nicolò studia i più profondi sentimenti umani per poi riportarli sulla tela come esplosione di forme e colori, sapientemente dosati sulla tela. La sua arte è in continua evoluzione e non disdegna nuove sperimentazioni volte ad approfondire lo studio dell’anima.

Silvana Marrapodi