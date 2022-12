Scalinata Cilea in festa per l’evento “A Christmas Carol”

La scalinata del teatro Cilea si è illuminata di magia e musica nella serata di domenica 18 Dicembre grazie al talento e all’energia dei Crazy Toons, band reggina che proponendo in chiave personale le più famose canzoni dei cartoni animati di ieri e di oggi ha fatto ballare e cantare la città. Il popolo reggino, infatti, ha partecipato con animo ed entusiasmo alla proposta dei cinque talentuosi musicisti, animando la domenica di shopping prenatalizio della città. Di fatti, è sembrato un vero e proprio Canto di Natale, vista l’atmosfera gioiosa della serata, sebbene sia stato solamente un assaggio di quello che i Crazy Toons hanno organizzato proprio per festeggiare il Natale insieme alla città: il prossimo evento in programma per la band è infatti il Ballo del Ceppo, una festa natalizia che prende ispirazione dal mondo di Harry Potter, che si terrà Mercoledì 21 Dicembre presso il teatro Accademia del Tempo Libero, in collaborazione con Role & Roll

Ospite della serata il consigliere comunale Mario Cardia che complimentandosi coi musicisti ha sottolineato l’importanza di valorizzare le associazioni e gli artisti locali del nostro territorio che compiono tanti sacrifici per realizzare eventi in città “I CrazyToons hanno dato quel tocco di brio in più portando spensieratezza e allegria nei cuori di tutti”, ha concluso Mario Cardia.