08.05 – Sono cinque le persone uccise durante un conflitto a fuoco in un condominio nella periferia di Toronto in Canada. Nel bilancio relativo alla sparatoria risulta anche una persona ferita.

L’uomo che è stato al momento indicato come il killer è morto in un successivo scontro a fuoco con la Polizia del luogo, intervenuta a causa delle segnalazioni per la prima sparatoria nel condominio.

