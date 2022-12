USA, assalto al Congresso: oggi il verdetto

13:30 – Oggi, negli Stati Uniti il parere della commissione della Camera dei rappresentanti deve esprimersi sulle presunte responsabilità di Donald Trump riguardo all’assalto al Congresso USA.

Il parere, non vincolante, arriva al termine di un’indagine durata 18 mesi. I legislatori statunitensi dovranno dire se ritengono giusto muovere accuse penali contro l’ex Presidente e alcuni dei suoi più stretti collaboratori.

Il comitato ristretto ha intervistato più di mille testimoni e tenuto udienze pubbliche su quanto accaduto il 6 Gennaio 2021. La giuria, composta da sette democratici e due repubblicani, si incontrerà alle 13 ora locale (le 19 ora italiana) per svelare i risultati dell’indagine sulla rivolta. Molti dei partecipanti erano in piazza in quanto ritenevano che le elezioni del 2020 erano state “rubate” da Joe Biden.

Almeno cinque persone sono morte nella calca provocata dall’assalto e 140 agenti di polizia sono rimasti feriti. Circa 900 persone sono state arrestate. La giuria dirà se è favorevole o meno al fatto che il Dipartimento di Giustizia denunci Trump – che si candida a riconquistare lo Studio Ovale nelle elezioni del 2024 – per almeno tre capi di imputazione, secondo i rapporti.

I legislatori non possono muovere accuse formali, ma possono formulare raccomandazioni al Dipartimento di Giustizia, che ha già nominato un consigliere speciale per esaminare l’eventuale ruolo di Trump nella rivolta del Campidoglio e i suoi sforzi per ribaltare le elezioni del 2020. Il loro voto non è vincolante e in gran parte simbolico: la decisione sulle eventuali accuse per Trump spetterà al procuratore generale Merrick Garland. (Fonte: Rai News)