I Carabinieri incontrano gli anziani del Comune di Caulonia (RC)

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Caulonia Marina, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro le truffe avviata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, al termine della messa domenicale presso la Chiesa SS. Silvestro e Barbara, hanno incontrato un nutrito gruppo di cittadini, tra cui molti anziani.

I militari, avvalendosi anche di esempi concreti, hanno datoutili consigli per evitare le truffe, come diffidare sempre da telefonate o incontri con sconosciuti, specie nei casi in cui vengano avanzate richieste di denaro, e illustratole principali modalità utilizzate dai truffatori come dai malintenzionati che cercano di introdursi nelle abitazioni, raccomandando di non esitare a contattare il numero di emergenza 112.

Da tutti i presenti è stato mostrato particolare interesse e viva partecipazione all’iniziativa, alla quale ha assistito anche il Sindaco di Caulonia, e che si è conclusa con una foto ricordo insieme ai carabinieri.

Comunicato Stampa – Carabinieri