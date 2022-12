Manovra. Conte: Governo pronto? Rischiamo esercizio provvisorio

(DIRE) Roma, 20 Dic. – “Siamo al 20 dicembre e questo governo rischia di portare il paese in esercizio provvisorio. Noi ci siamo e stiamo facendo responsabilmente la nostra parte: confidiamo che si chiariscano le idee, si rimbocchino le maniche e si assumano la responsabilità davanti al Pese”. Così il leader M5s Giuseppe Conte. “Questo governo il 15 dicembre ha presentato un testo della manovra di bilancio che è una presa in giro per il paese: siamo al 20 e stanno ancora riscrivendo interi pezzi di questa manovra di bilancio.

Noi come forza di opposizione siamo qui tutti i giorni per lavorare: abbiamo fatto il nostro lavoro di opposizione e presentando emendamenti per cercare di migliorare per quanto possibile questa manovra ma non ci fanno di fatto votare”, afferma Conte che aggiunge: “Il governo ha già presentato cinque pacchetti, ora siamo al sesto, che riscrivono interamente la manovra: avevano detto siamo pronti, a questo punto dobbiamo dire che pensavano di essere pronti…”. (Anb/ Dire) 18:16 20-12-22