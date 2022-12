Un video virale di giganti del mare che dura solo 15 secondi ha registrato il canto di una delle più rare balene del mondo

La “voce” di una delle più rare balene del pianeta che dura solo 15 secondi, è stata registrata in Bassa California, in Messico, da alcuni turisti che erano li per vedere le balene grigie. Ci sono riusciti, perché i giganti del mare si sono avvicinati a loro e lungo la rotta hanno anche potuto sentire la loro voce davvero speciale. I versi che hanno deliziato i presenti, si sono rivelati davvero molto caratteristici: alcuni assomigliavano a veri e propri gorgheggi. Gli esperti credono possano essere considerati dei canti, proprio come quelli degli uccelli, in quanto contengono serie ritmiche di unità prodotte in maniera coerente; in sostanza formano dei modelli acustici che sono chiaramente riconoscibili. Si ritiene che questi canti siano usati dai maschi per attirare le femmine. Le balene grigie sono creature insolite. Vivono più vicino alle coste rispetto ad altri e sono in continuo movimento. D’estate si trovano nelle acque più fredde, d’inverno in quelle più calde. Non nuotano molto velocemente: si pensa che la loro velocità massima sia di circa otto chilometri all’ora. Non possono durare a lungo sott’acqua: fino a cinque minuti, e poi emergono. Le macchie bianche sulla loro pelle sono in realtà parassiti. Mangiano piccoli organismi, compresi piccoli crostacei e pesci. Sono assolutamente innocui per qualcosa di più grande di quello, e molte persone li trovano creature affascinanti. Ma altri non proprio, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, perché la specie si è estinta in alcune zone. In effetti, le persone li hanno oscurati così tanto che nel 1946 la specie è stata posta sotto protezione. Ecco il link del magico momento i cui sono riprese le immagini e i suoni emessi dalle balene che stanno deliziando e entusiasmando in modo del tutto comprensibile molti internauti: https://www.itemfix.com/v?t=kgz3yw&jd=1

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”