Giappone. Oltre 60% rifugiati ucraini vuole restare nel Paese

Emerge da sondaggio Nippon Foundation su 750 persone

(DIRE) Tokyo, 21 Dicembre 2022 – Secondo l’indagine condotta dall’organizzazione No Profit giapponese Nippon Foundation su un campione di 750 evacuati dall’Ucraina accolti nel Paese, oltre il 60% dei rifugiati dichiara di voler restare in Giappone, di cui il 24,7% “il più a lungo possibile”, e il 40,8% “finche’ la situazione in Ucraina non consentirà il rientro in sicurezza”.

Degli intervistati, oltre la metà ha dichiarato di non comprendere la lingua giapponese, e il 60,9% è attualmente disoccupato. (Jief/ Dire) 09:53 21-12-22