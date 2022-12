La Spezia, furgone in fiamme mentre percorre la Provinciale

Un furgone in transito sulla Strada Provinciale Fornola per cause ancora in corso di accertamento ha improvvisamente preso fuoco. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio nel territorio del comune di Vezzano Ligure. L’uomo alla guida, come si è accorto che il suo automezzo stava prendendo fuoco, ha accostato immediatamente cercando, per quanto possibile, di fermarsi in una zona non aperta al traffico e ha subito richiesto al NUE 112 (Numero Unico di Emergenza) l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Dalla sala operativa della sede centrale di via Antoniana è stato disposto l’invio immediato di una APS (Autopompaserbatoio) e di un modulo antincendio su mezzo fuoristrada con cinque unità operative e per garantire un’efficiente riserva idrica è stata inviata anche una ABP (Autobottepompa) con disponibilità di circa 8000 litri di acqua, con due unità operative.

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’automezzo quando era completamente avvolto dalle fiamme e hanno potuto soltanto estinguere l’incendio senza impedire che andasse completamente distrutto. Sul posto anche il personale della Polizia Locale di Vezzano Ligure. Per fortuna non si segnalano feriti.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83599