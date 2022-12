UNA PROPOSTA PD DESTINA 450 MLN AI SINDACI, SERVIRÀ CORREZIONE

(DIRE) Roma, 21 Dic. – La manovra domani dovrà tornare rapidamente in commissione alla Camera per correggere un emendamento approvato per errore. Si tratta di una proposta del Pd che destina 450 milioni ai Comuni, ma che non è coperto dal punto di vista finanziario. Non è un inedito, capita frequentemente che un provvedimento torni in commissione anche per pochi minuti per correggere errori di copertura. (Lum/ Dire) 19:43 21-12-22