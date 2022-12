I Vigili del Fuoco del distaccamento di Gubbio, in collaborazione con la squadra GOS (Gruppo Operativo Speciale) della sede centrale, sono intervenuti per la messa in sicurezza della diga del Bottaccione.

Le 2 squadre hanno tagliato e rimosso alcune piante cadute nell’invaso. Il lavoro è stato effettuato in collaborazione con la Regione e il Comune.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83608vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83608