Stazione di Ventimiglia, arrestato un ricercato durante un controllo

Durante i consueti controlli a bordo treno in partenza dalla stazione di confine, gli agenti della Polfer di Ventimiglia hanno arrestato, un 25enne italiano di origine tunisine, il quale era evaso dagli arresti domiciliari.

I poliziotti lo hanno identificato su un treno in partenza da Ventimiglia per Milano e dopo aver verificato la sua identità personale, è emerso l’allontanamento dalla sua abitazione nel comune di Terracina dove l’uomo si trovava agli arresti per il reato di estorsione.

Processato per direttissima davanti al Tribunale di Imperia, il Giudice ha convalidato l’arresto rispristinando la stessa misura cautelare nel comune di residenza.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Imperia/articolo/291963a304e09b99d952541234