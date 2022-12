Ucraina. Mattarella: un grazie speciale ai diplomatici a Kiev

Presidente a XV conferenza ambasciatori in Farnesina

(DIRE) Roma, 21 Dic. – “Nell’esprimere a tutti voi e alle vostre famiglie i miei più fervidi auguri per il Natale e per l’anno nuovo, desidero rivolgere il sentito ringraziamento della Repubblica al personale della Farnesina che opera in contesti di crisi e in particolare a quanti oggi prestano servizio a Kiev in condizioni di gravissimo rischio e disagio”.

Si conclude così il messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato oggi all’apertura della 15esima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori, una due giorni di lavori che si tiene presso la sede del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. (Bri/ Dire) 10:51 21-12-22